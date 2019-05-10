2019/05/10 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إلتقى وفد ألماني من منظمة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومؤسسة Konrad Adenauer Stiftung (KAS) مؤسسة الأحزاب الألمانية السياسية بعدّة شخصيات تمثّل محافظة نينوى في دير مار بهنام وأخته سارة في ناحية النمرود لتسليط الضوء على المشاكل التي تواجه محافظة نينوى والتحديات وكيفية إيجاد الحلول لها.بدأت الجلسة النقاشية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد ألماني يلتقي بمكوّنات نينوى في دير مار بهنام وأخته سارة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد ألماني يلتقي بمكوّنات نينوى في دير مار بهنام وأخته سارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).