2019/05/10 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تقبض على متهمين بحيازة الأقراص المخدرة في ذي قار

بغداد/ خطوة برس

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين بحيازة الأقراص المخدرة بقصد المتاجرة بها في ذي قار.

وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان” عناصر الاستخبارات العسكرية العاملة ضمن قيادة عمليات الرافدين تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة ومشروبات كحولية”.

وأضافت أنه “تم القاء القبض على متهم يرمز لاسمه (ص .حـ.



هـ) 25 عاما يسكن الزعيلات بمدينة الناصرية يقود سيارة نوع أكسنت ضبط بحوزته (224) قرص مخدر مختلف الأنواع وزجاجتي مشروبات كحولية والة جارحة (طبر)”.

وأوضحت المديرية، أن “المتهم اعترف بقيامه بشراء الأقراص المخدر من متهم اخر تم استدراجه والقبض عليه ويرمز لاسمه (ك.



ع .س) 23 عاما يسكن ناحية اور يستقل دراجه نارية ضبط بحوزته (90) قرص مخدر من النوع المعروف محليا بالكبتي”.

وأشارت إلى أنه “تم عرض المتهمين على قاضي التحقيق من قبل مكتب مكافحة مخدرات الناصرية وتم توقيفهما استنادا لإحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على متهمين بحيازة الأقراص المخدرة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على متهمين بحيازة الأقراص المخدرة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).