اعتقال 10 اشخاص بينهم نساء بتهم ترويج العملة المزورة في البصرة

2019/05/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف مصدر امني في مديرية الجريمة المنظمة في محافظة البصرة ،الجمعة، عن القاء القبض على عصابة تتكون من عشرة اشخاص من بينهم نساء في قضاء الزبير تقوم بترويج العملة المزورة فئة (100) دولار.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، ان “مديرية الجريمة المنظمة في البصرة ووفق معلومات استخباراتية تمكنت من القاء القبض على عصابة […]

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