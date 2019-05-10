الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوى في 6 أسابيع

2019/05/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ارتفعت الأسهم الأوروبية ،الجمعة، متعافية من أدنى مستوى في ستة أسابيع، في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرون في أنه ما زال بإمكان الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجاري، حتى مع دخول زيادة مخططة في رسوم أمريكية على واردات صينية حيز التنفيذ.وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، أضاف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة.[…]

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