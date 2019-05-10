العراق ومعضلة الخيارات الصعبة

2019/05/10 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم ما أسميناه باللعبة المزدوجة سلوك كلا من الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالعراق، كما حددت هذه اللعبة سلوك صانع القرار العراقي

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