أمانة مجلس الوزراء تشكل لجنة التثقيف الإعلامي للانتخابات

2019/05/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة التثقيف الإعلامي للانتخابات، استناداً الى توصيات محضر الندوة التثقيفية حول تحديث سجل الناخبين المنعقدة في الأمانة.





وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في كتاب وجهته الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصل “النور نيوز” على نسخة منه، ان “اللجنة المذكورة برئاسة حازم الرديني عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعضوية الجهات ذات العلاقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الصحة، الخارجية، النفط، المالية، التجارة، الكهرباء، التربية، الثقافة، العدل، الصناعة والمعادن، التخطيط، الاتصالات، الموارد المائية، العمل والشؤون الاجتماعية، النقل، الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، الهجرة والمهجرين، بالإضافة الى وزارة الزراعة)”.

وتتولى اللّجنة التثقيف الإعلامي للانتخابات.

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