ناشطة موصلية تمثل أمام المحكمة على خلفية دعوة قضائية أقامها العاكوب

2019/05/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن فريق السرور التطوعي في الموصل، مثول قائدته الناشطة المدنية سرور الحسيني أمام محكمة نينوى بسبب دعوى قضائية اتهمها فيها محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بتهمة رفع الجثث من المنطقة القديمة بدون موافقة.

وأوضح مصدر محلي للنور نيوز، ان “العاكوب كان قد رفع دعوة قضائية ضد الحسيني خلال فترة توليه المنصب متهما اياها برفع الجثث دون موافقة، بعد انتهاء برنامج عرضته قناة DW الالمانية تم تسجيله في الموصل حيث كانا ضيفين في البرنامج وحصلت مشادة كلامية بينهما خلال البرنامج”.





وكانت الحسيني وفريقها تقدم المساعدة لفرق البلدية والدفاع المدني خلال عملية انتشال الجثث في المدينة القديمة من خلال مساعدتهم على رفع وتحميل الجثث في الاكياس، اضافة الى قيامها بنشاطات مدنية اخرى في المدينة.

جدير بالذكر أن محكمة النزاهة كانت قد اصدرت قبل شهر مذكرة اعتقال بحق العاكوب على خلفية تهم فساد خلال فترة توليه منصب المحافظ ولم تنفذ المذكرة بعد.

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