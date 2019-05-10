وزير التعليم يوجه رؤساء الجامعات بعدم تقديم موعد الامتحانات النهائية

2019/05/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل، رؤساء الجامعات كافة، بعدم تقديم موعد الامتحانات النهائية وجعله خلال شهر رمضان المبارك.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “توجه الوزير جاء مراعاة لظروف الطلبة والالتزام بالتقويم الجامعي الصادر من وزارة التعليم الذي ينص على بدء الامتحانات النهائية للمراحل كافة ابتداءً من تاريخ ٦/٩ مع اعطاء صلاحية لرؤساء الجامعات بتحديد الموعد المناسب في حال اكمال الكورس الدراسي ( ١٥ اسبوع ) مع عدم تضاربه مع عطلة عيد الفطر المبارك”.





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