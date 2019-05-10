عالية نصيف: أهم

2019/05/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، ان "أهم" مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات، مشيرة الى أن مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب.

وقالت نصيف في بيان ، إن "مشروع خط الخنساء الذي كان من المؤمل ان ينقذ بغداد من مشكلة غرق الشوارع بمياه الأمطار ويعالج مشاكل الصرف الصحي كان عرضة للابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات منذ بدايته ومازال لغاية اليوم تحت وطأة الابتزاز".وتساءلت، "هل من المعقول ان يبقى المشروع متلكئاً منذ 12 عاماً بعد أن ارتفعت كلفته الى ارقام فلكية؟ وما مصير المبالغ التي تم انفاقها عليه؟ ولماذا لم يفكر القائمون عليه منذ البداية بأن هناك عشوائيات وتجاوز على الأراضي التي يمر بها المشروع؟".

وأضافت، أن "مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب والاستفادة من ابقائه متلكئاً"، مشددا "نأمل ان يتدخل رئيس الوزراء شخصياً للكشف عن جميع ملابسات وتفاصيل عدم انجاز المشروع الذي بات حلما منذ التعاقد عليه عام 2007 ومن المتسبب في ذلك".

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