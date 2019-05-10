بعد 71 سنة: لماذا تخشى إسرائيل السلام… والطفل الفلسطيني؟

2019/05/10 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت 71 سنة منذ أعلنت إسرائيل استقلالها، ولكنها لم تحقق بعد كامل سيادتها.فحدودها وإن كانت اعترفت بها الأسرة الدولية ولكن شعبها،

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