الحرس الثوري: طهران لن تتفاوض مع واشنطن

2019/05/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ،الجمعة، إن طهران لن تجري محادثات مع أميركا، مبينا أن واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري.وتواصل إيران التصعيد من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، التي دعت النظام في طهران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه […]

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