2019/05/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس ساسة البلاد بالتعامل الواقعي والعقلاني مع التطورات المتسارعة في المنطقة وخاصة بين واشنطن وطهران.وقال شاويس في تصريح له:” ان الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الامريكي / مايك بومبيو / الى البلاد تدخل في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي يشهدها ميدان الصراع في المنطقة بين واشنطن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بختيار شاويس يطالب الساسة بالتعامل الواقعي والعقلاني مع التطورات المتسارعة في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بختيار شاويس يطالب الساسة بالتعامل الواقعي والعقلاني مع التطورات المتسارعة في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).