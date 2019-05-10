ترمب: لا نستبعد حدوث مواجهة عسكرية مع إيران

2019/05/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي عن أسباب إرسال حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز “بي اثنان وخمسون” إلى المنطقة.

وقال ترمب خلال حديثٍ للصحفيين في البيت الأبيض، ان الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر تهديد كبير للمصالح الأميركية، مؤكدا أن بلاده تمتلك معلومات خطيرة عن ذلك.

ورجح ترمب اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، داعيا في الوقت نفسه قادة النظام الإيراني الى الحوار والتفاوض على اتفاق نووي جديد لحل الأزمة.

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