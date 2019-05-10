داعش يتبنى تفجير جميلة ويكشف هوية الانتحاري

2019/05/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...



أعلن تنظيم داعش الارهابي، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة جميلة بمدينة الصدر مساء امس الخميس.

وذكر التنظيم في تصريح مقتضب بثته وكالة "إعماق" التابعة له، ان الانتحاري "جراح الكردي، استهدف تجمعا للشيعة في سوق جميلة داخل مدينة الصدر شرقي بغداد بحزام ناسف فجره وسطهم، ما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 10 آخرين من الشيعة".

وشهدت منطقة جميلة مساء امس الخميس تفجيرا انتحاريا بحزام ناسف اسفر عن استشهاد اثنين واصابة ثمانية بحسب بيان لقيادة عمليات بغداد ومصادر امنية، فيما نفت جهات محلية واخرى امنية سقوط ضحايا بالتفجير.انتهى2

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