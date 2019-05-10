دولة القانون: أهم مشروع ببغداد يقف على ابواب الابتزاز

2019/05/10 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، ان أهم مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات، مشيرة الى أن مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب.وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة مننه، إن “مشروع خط الخنساء الذي كان من المؤمل ان ينقذ […]

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