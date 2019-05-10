دراسة: البدانة أكثر انتشاراً في الريف من المدن

2019/05/10 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..خلافاً للأفكار السائدة، كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أن البدانة تنتشر في المناطق الريفية أكثر من المدن.ويعني ذلك أن نمط العيش في الريف قد يكون هو المسؤول عن تفشي ظاهرة البدانة في العالم وليس أسلوب الحياة في المدن.وجاء في هذه الدراسة، التي نشرت نتائجها الأربعاء في مجلة “نيتشر”، أن “البدانة تزداد […]

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