الآثاري الموصلي صفاء صهيب:الحمداني منحني جرعة امل كبيرة لاحياء حضارة بلاد الرافدين

2019/05/10 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مثلما بدأ اسلافه الاشوريين بالطين والصخر، بدأ هو، لكن الآثاري الشاب كان قد دخل حقلاً جديداً في العراق بعد العام 2003.



بمهنة تسويق التراث واللغات

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