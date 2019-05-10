2019/05/10 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماسكت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية، أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلع

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