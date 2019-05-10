الخزين المائي للعراق يرتفع الى أكثر من 3 أضعاف

2019/05/10 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية مواجهة السيول، إرتفاع الخزين المائي في العراق جراء الأمطار والسيول الى أكثر من 51 مليار متر مكعب.1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.35 م الايراد المائي 3027 م3/ثا الاطلاق 2900 م3/ثا.الخزين المائي 8.75 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.88 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب […]

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