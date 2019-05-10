"ICLD" يجدد دعمه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء

2019/05/10 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مركز العراق للتنمية القانونيّة "ICLD"، اليوم الجمعة، دعمه الكامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مواصلة العمل الجاد والدؤوب في سبيل إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء.​

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