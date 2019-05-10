2019/05/10 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، مؤيد الجحيشي، أن القطعات والوحدات المسلحة والأمنية المتواجدة في محافظة نينوى كلها مخترقة واستخبارات وأمن داعش استطاع أن يتغلب على كل استخبارات القيادات الموجودة بالعراق، مشيراً إلى أن "إيران تريد من مهدي الصميدعي أن يشكل قوة في المناطق السنية مدعومة من إيران لضرب الأمريكان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير استراتيجي: القوات الأمنية في نينوى مخترقة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير استراتيجي: القوات الأمنية في نينوى مخترقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).