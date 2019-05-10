عالية نصيف: مافيات الابتزاز وجدت في مشروع

2019/05/10 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، ، إن مشروع خط الخنساء الذي كان من المؤمل أن ينقذ بغداد من مشكلة غرق الشوارع بمياه الأمطار ويعالج مشاكل الصرف الصحي كان عرضة للابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات منذ بدايته ومازال لغاية اليوم تحت وطأة الابتزاز.

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