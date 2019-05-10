2019/05/10 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..سارعت “فيسبوك” إلى رفض دعوة من الشريك المؤسس كريس هيوز اليوم الخميس، لتقسيم أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شركات، بينما حض مشرعون وزارة العدل الأميريكية على إطلاق تحقيق بشأن الاحتكار.وتخضع “فيسبوك” لتدقيق من هيئات تنظيمية حول العالم حول ممارسات تبادل البيانات وأيضاً خطاب الكراهية ومعلومات خاطئة على شبكاتها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك ترفض مطالبة “شريك زوكيربيرج” بتقسيمها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك ترفض مطالبة “شريك زوكيربيرج” بتقسيمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).