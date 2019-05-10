مقتل عدد من الارهابيين بضربة جوية امريكية في الصومال

2019/05/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الجيش الامريكي بضربة جوية 13 من مقاتلي تنظيم داعش في منطقة بلاد بنط، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال.وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في وقت متأخر، أمس الخميس، أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكرًا لتنظيم داعش في جبال جوليس.وأضافت: ”في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية قتلت […]

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