مسلحون يصفون مدنيين في نينوى

2019/05/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل شخصان برصاص مجهولين جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان مدنيين اثنين قتلا وقت كانا يستقلان دراجة نارية في قرية تل واعي ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل باطلاق نار من قبل مجهولين.واضاف ان الحادث يحمل طابعا جنائيا وليس ارهابيا، بحسب التحقيقات الاولية.

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