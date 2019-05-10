2019/05/10 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العميد جواني: الأميركيون يعانون من التخبط وهم منزعجون من إيران .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جواني:الأميركيون يعانون من التخبط وهم منزعجون من إيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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