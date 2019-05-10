فيسبوك ترفض دعوة من شريك مؤسس لتقسيم الشركة

2019/05/10 | 12:13

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بغداد اليوم-متابعة

سارعت فيسبوك إلى رفض دعوة من الشريك المؤسس كريس هيوز، لتقسيم أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل ال...





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