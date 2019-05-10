نائب يطالب بالحد من “الافطار العلني” احتراما الشهر رمضان

2019/05/10 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ،الجمعة، الى تفعيل الاجراءات الحكومية الخاصة بشهر رمضان المبارك.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” مايراه المواطن في الشارع عدم وجود اي اجراءات للحد من الافطار العلني والذي بات امرا طبيعيا في المحافظات والمدن مع غياب واضح للاجهزة المعنية للحد […]

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