الكربلائي : رمضان فرصة لاصلاح النفوس والتغيير نحو الافضل

2019/05/10 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي :” ان شهر رمضان المبارك فرصة لاصلاح النفوس والتغيير نحو الافضل”.وقال الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف في كربلاء :” ان المعرفة والادراك لفضيلة شهر رمضان وعدم الاستهانة بحرمته واعطاءه حقه من الاجلال والاحترام بمعرفة منزلته ومعرفة مكانته العظيمة ، طريق […]

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