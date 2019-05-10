مدرب السفانة يبرر سبب الهزيمة امام الانيق

2019/05/10 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشف مدرب نادي الميناء، عماد عودة، الجمعة، سبب خسارة فريقه أمام الطلبة بهدفين لهدف في افتتاح مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.وقال عودة في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إنه “لم نستحق الخسارة أمام الطلبة في مباراة الامس، لعبنا بتشكيلة من اللاعبين الشباب وافتقرنا الى عامل الخبرة لهذا تليقنا هدفاً في […]

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