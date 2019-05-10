الأصابة تنهي موسم سواريز مبكرا

2019/05/10 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن مهاجمه لويس سواريز سيبتعد لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع عقب خضوعه لجراحة بالمنظار في الركبة لعلاج إصابة تعرض لها.

وأنهت الجراحة موسم سواريز مبكرا وسيغيب لاعب أوروجواي عن آخر مباراتين لفريقه في دوري الدرجة الأولى الاسباني إضافة لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام بلنسية في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضاف النادي في بيان “خضع لويس سواريز لجراحة أجراها الطبيب (رامون) كوجات في الغضروف المفصلي الأوسط بركبته اليمنى.



كانت جراحة بالمنظار تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي”.

وتابع “سيغيب لاعب منتخب أوروغواي ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.



لن يشارك مهاجم برشلونة في المباريات الثلاث المتبقية من الموسم الحالي وذلك أمام خيتافي وايبار في الدوري ونهائي كأس الملك أمام بلنسية في 25 مايو في أشبيلية”.

وسينتظر الجميع رؤية ما إذا كان اللاعب سيكون جاهزا لخوض بطولة كأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده بداية من 16 يونيو حزيران المقبل عندما تستهل مشوارها بمواجهة الإكوادور.

وسجل سواريز 25 هدفا في 49 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم وساعد برشلونة على ضمان حصد لقبه 26 في دوري الدرجة الأولى الاسباني الشهر الماضي.

لكن الفريق خرج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد خسارته إيابا 4-صفر أمام ليفربول الانكليزي يوم الثلاثاء الماضي رغم فوزه ذهابا 3-صفر.

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