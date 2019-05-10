2019/05/10 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً لحسم مشروع الخنساء الاستراتيجي للمجاري الذي بات حلماً منذ التعاقد عليه عام 2007 ولم يتم انجازه لغاية اليوم، مبينة ان أهم مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات .

وقالت:” ان مشروع خط الخنساء الذي كان من المؤمل ان ينقذ بغداد من مشكلة غرق الشوارع بمياه الأمطار ويعالج مشاكل الصرف الصحي كان عرضة للابتزاز منذ بدايته ومازال لغاية اليوم تحت وطأة الابتزاز ” ، متسائلة :” هل من المعقول ان يبقى المشروع متلكئاً منذ 12 عاماً بعد أن ارتفعت كلفته الى ارقام فلكية؟ وما مصير المبالغ التي تم انفاقها عليه؟ ولماذا لم يفكر القائمون عليه منذ البداية بأن هناك عشوائيات وتجاوز على الأراضي التي يمر بها المشروع؟ “.

وبينت نصيف :” ان مافيات الابتزاز وجدت في هذا المشروع أرضاً خصبة للتلاعب والاستفادة من ابقائه متلكئاً، ونأمل ان يتدخل رئيس الوزراء شخصياً للكشف عن جميع ملابسات وتفاصيل عدم انجازه ومن المتسبب في ذلك “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف : أهم مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف : أهم مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).