تسليح قرى في الموصل لمواجهة خلايا داعش

2019/05/10 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري اليوم الخميس، عزم الجيش تسليح 50 قرية نائية في الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال الجبوري في بيان “تم عقد اجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية وأصدر رئيس أركان الجيش قرارا بتسليح 50 قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة هنا وهناك”.

وتابع قائد عمليات نينوى “داعش قصة انتهت وطويت، أما أن تبقى مجاميع صغيرة قد تقوم بعمل هنا وهناك في مناطق بعيدة، فليثق أهالي الموصل أن أبناءهم في القوات المسلحة وبمساندة أهل نينوى سيتمكنون من القضاء عليها”.

وكان 5 مدنيين من عائلة واحد قتلوا ،امس الخميس، في هجوم شنه عناصر ينتمون إلى تنظيم (داعش) في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، إن عناصر إرهابية هاجمت منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى إلى مقتله و4 من أفراد عائلته.

ولا يزال تنظيم داعش الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

وفي تطور آخر قال مصدر عسكري، امس الخميس، إن فصائل في الحشد الشعبي انسحبت بأمر من القيادة العسكرية الاتحادية من مناطق انتشارها جنوب وشرق وغرب قضاء تلعفر.

وقال النقيب كريم العبيدي أن “قوات الحشد الشعبي انسحبت من مناطق قضاء البعاج وجنوب قضاء سنجار وناحية القيروان وصولا إلى منطقة تل عبطة وهي مناطق تقع جنوب وجنوب شرق وجنوب غرق قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل”.

وتابع أن “وحدات من الفرقة الـ20 في الجيش تسلمت الملف الأمني كاملا في المناطق التي انسحبت منها قوات الحشد الشعبي”، لافتا إلى أن “قرارا صدر من القيادة العسكرية في بغداد”.

وكانت فصائل الحشد الشعبي قد انسحبت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 من مركز قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل شمالي البلاد، وسلمت إدارة الملف الأمني إلى الأجهزة المختصة.

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