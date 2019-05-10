ما موقف الحرس الثوري الإيراني من المفاوضات مع أمريكا؟

2019/05/10 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حرس الثورة الاسلامية في إيران، اليوم الجمعة، ان طهران لن تُعقد محادثات مع الأميركيين ولن يجرؤ الأمريكيون على القيام بعمل عسكري ضد إيران.وقال نائب الحرس الإيراني في تصريح صحفي، ان "إيران لن تجري محادثات مع أمريكا مبينا ان الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا".

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه "لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيا النظام هناك إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد".

وأضاف ترامب، انه "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، قائلا إن على القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي 52إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن إلى الخليج جاء لردع التهديد الإيراني في المنطقة”.

وذكر المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك، أن "إرسال بلاده لحاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية".



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