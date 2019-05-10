زعيم كوريا الشمالية يأمر بتأهب قتالي كامل

2019/05/10 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية،اليوم الجمعة، أن الزعيم كيم جونغ أون أمر الجيش بتعزيز قدراته الضاربة، ووجه بإطلاق صواريخ جديدة، في ظل

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