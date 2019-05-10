5مباريات اليوم في ممتاز الكرة العراقي

2019/05/10 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستكمل مباريات الاسبوع الـ26 “السابع من المرحلة الثانية” للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، باقامة خمس مباريات.

وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد

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