الكربولي: شخصيات أمنية تصر على التدخل في ملف اختيار محافظ نينوى

2019/05/10 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لحزب الحل النائب محمد الكربولي، عن تدخل شخصيات أمنية في ملف اختيار محافظ نينوى.

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