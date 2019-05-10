عن زيارة بومبيو للعراق؟

2019/05/10 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة للعراق، وذلك وسط تصاعد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.وألغى بومبيو زيارة إلى برلين

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