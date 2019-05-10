بريطانيا قلقة من تسلل إلكتروني صيني واسع النطاق

2019/05/10 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت لندن عن قلقها من الهجمات الإلكترونية “الكبيرة وواسعة النطاق” التي تمارسها الصين.وأكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء للصحفيين أن بلده لديها

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