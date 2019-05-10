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بالصور:محافظ ذي قار يتفقد دار الزهور للايتام في الناصرية


بالصور:محافظ ذي قار يتفقد دار الزهور للايتام في الناصرية
2019/05/10 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

تفقد محافظ ذي قار يحيى الناصري ورئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني دار الزهور للايتام مؤكدا على دعم هذه الشريحة والاهتمام بها .

شبكة اخبار الناصرية:تفقد محافظ ذي قار يحيى الناصري ورئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني دار الزهور  للايتام مؤكدا على دعم هذه الشريحة والاهتمام بها  .

www.nasiriyah.org/ara/sites/default/files/img_3217_0

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