بالصور:محافظ ذي قار يتفقد دار الزهور للايتام في الناصرية

2019/05/10 | 13:08

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تفقد محافظ ذي قار يحيى الناصري ورئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني دار الزهور للايتام مؤكدا على دعم هذه الشريحة والاهتمام بها .





شبكة اخبار الناصرية:تفقد محافظ ذي قار يحيى الناصري ورئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني دار الزهور للايتام مؤكدا على دعم هذه الشريحة والاهتمام بها .

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