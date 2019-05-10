2019/05/10 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بنوك حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار يوم الخميس وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية لكبح انخفاض في قيمة الليرة.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر يوم الخميس لكنها تعافت ليل الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنوك حكومية تركية تبيع مليار دولار لدعم الليرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنوك حكومية تركية تبيع مليار دولار لدعم الليرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).