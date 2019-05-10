اجلاء 231 كازاخستانيا من سوريا

2019/05/10 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، عن اجلاء 231 مواطنا كازاخستانيا من سوريا، خلال الايام الثلاثة الماضية.وقال في تصريح نشره المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، على مواقع التواصل الاجتماعي: ” بتكليف مني، تم من السابع الى التاسع من ايار، إجلاء 231 مواطناً كازاخستانيا من سوريا، بما في ذلك 156 طفلا، معظمهم في سن ما قبل […]

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