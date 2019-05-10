2019/05/10 | 13:16

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قائد الحرس الثوري: أمريكا لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد طهران

متابعة/ خطوة برس

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إن طهران لن تجري محادثات مع أميركا، مبيناً أن واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري.

وتواصل إيران التصعيد من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، التي دعت النظام في طهران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعياً النظام هناك إلى “التفاوض على اتفاق نووي جديد”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات “بي 52” إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.

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