الخارجية الفلسطينية: أمريكا تصوغ خطة استسلامنا للاحتلال

2019/05/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المالكي خلال الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حضره المفاوض الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات: "الفلسطينيون لا يملكون رفاهية عدم الانخراط في أي جهود للسلام لكن جهود الإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بجهود للسلام ولا ترقى إلى ذلك مع الأسف".وأضاف أن كل شيء يشير حتى الآن إلى أنها ليست خطة للسلام لكنها شروط للاستسلام مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قدر من المال يمكنه أن يجعل هذا مقبولا، وذلك في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن"التي ستكشف واشنطن عن مضمونها في يونيو القادم.وتركز الاقتراحات الأمريكية بخصوص حل القضية الفلسطينية على محاولة إغراء الفلسطينيين بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبوضع اقتصادي مريح مقابل تخليهم عن حقوقهم في أرضهم ووطنهم الأم، وحق العودة إلى أرض الآباء والأجداد.

انتهى ع.س

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