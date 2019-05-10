الخزين المائي يرتفع الى 51 مليار م3

2019/05/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت خلية أزمة السيول التابعة لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، عن ارتفاع الخزين المائي للعراق إلى أكثر من 51.16 مليار م3.وذكرت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الخزين المائي أزداد الى 51.16 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.75 مليار م3”.واضافت الخلية ان” الفراغ […]

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