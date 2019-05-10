برشلونة يعلن مدة غيياب سواريز في بيان رسمي

2019/05/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروغواي، لويس سواريز، لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، كما أعلن ناديه اليوم الجمعة.وذكر النادي الكاتالوني في بيان رسمي، ان “لويس سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، أما فترة غيابه […]

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