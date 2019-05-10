دراسة: الأمريكيون ينفقون أموال ضخمة على ألعاب الفيديو

2019/05/10 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف تقرير علمي أن متوسط أعمار الأمريكيين المدمنين على ألعاب الفيديو هو 33 عاما، حيث يفضلون اللعب على هواتفهم المحمولة وينفقون الكثير من الأموال على المحتوى أي بنسبة تزيد عن 20 في المئة عن العام السابق و85 في المئة عن عام 2015.ويأتي البحث السنوي الذي تجريه “جمعية برامج الترفيه” في الوقت الذي […]

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