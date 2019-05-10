المرجعية الدينية تدعو إلى إستغلال رمضان في إصلاح النفوس داخل الأسرة والمجتمع

2019/05/10 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المرجعية الدينية إلى إستغلال فرصة شهر رمضان المبارك لإصلاح

النفوس داخل الأسرة والمجتمع والتغيير نحو الأفضل ، معتمد المرجعية

الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي أوضح خلال خطبة

صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف أن المعرفة والادراك

لفضيلة شهر رمضان وعدم الاستهانة بحرمته واعطاءه حقه من الاجلال

والاحترام بمعرفة منزلته ومعرفة مكانته العظيمة ، طريق نحو اصلاح

النفوس والتغيير نحو الافضل .

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