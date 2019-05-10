انخفاض بسعر نفط سلة اوبك

2019/05/10 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت اسعار نفط سلة /اوبك/ انخفاضا في تعاملاتها اليومية يوم

امس.وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك /

الصادرة اليوم الجمعة ان " سعر نفط /اوبك/ بلغ امس الخميس / 69,66 /

دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ / 69,88 / دولارا للبرميل في اليوم

الذي سبقه ".وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة الانتاج ، 13 نوعا هي خام (

صحارى) الجزائري ، والايراني الثقيل و( البصرة) العراقي وخام التصدير

الكويتي وخام ( السدر) الليبي وخام ( بوني) النيجيري والخام العربي

الخفيف السعودي وخام ( مريات) السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول)

الانغولي و( اورينت) الاكوادوري وزافيرو( غينيا الاستوائية) ورابي

الخفيف( جابون) .

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