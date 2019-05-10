في أول صلاة جمعة برمضان.. ازدحام كبير بمساجد إندونيسيا

2019/05/10 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إندونيسيا تحتضن أكبر عدد من المسلمين

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